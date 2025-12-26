Grande Fratello la società di produzione interviene sul presunto sistema Signorini dopo le accuse di Corona | Avviate verifiche interne

Endemol Shine Italy S.p.A., la società di produzione del Grande Fratello, ha avviato delle verifiche interne in seguito all’inchiesta condotta da Falsissimo, il programma online di Fabrizio Corona, sul presunto « sistema Signorini » e sulle modalità di selezione dei concorrenti. Con un comunicato ufficiale, l’azienda ha dichiarato di aver preso «atto con grande serietà e attenzione» delle rivelazioni emerse sui media riguardo a determinate edizioni passate del programma. Inoltre, ha precisato che, in relazione a questi presunti fatti, «si riserva ogni azione nei confronti di chiunque possa aver danneggiato la reputazione del format e il buon nome di chi ha contribuito al successo del programma con la propria professionalità». 🔗 Leggi su Open.online

