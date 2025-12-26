Grande Fratello Endemol rompe il silenzio | ‘Verifiche interne sulle selezioni tuteleremo il programma’

Endemol interviene sulle polemiche: "Massima attenzione e verifiche in corso". Dopo giorni di indiscrezioni e polemiche mediatiche, Endemol Shine Italy rompe il silenzio sul caso Signorini che ha investito il Grande Fratello. La società di produzione ha diffuso una nota ufficiale nella quale afferma di aver preso "con grande serietà e attenzione" gli elementi emersi in merito ad alcune passate edizioni del reality, annunciando l'avvio di verifiche interne sulle procedure di selezione dei concorrenti. Un intervento formale che arriva nel pieno delle polemiche e che punta a tutelare l'immagine del programma e la professionalità di chi vi lavora da anni.

Grande Fratello, Davide Donadei rompe il silenzio e racconta la sua verità sul rapporto con Alfonso Signorini - L'ex tronista e gieffino Davide Donadei ha rotto il silenzio e parlato del suo rapporto con il conduttore Alfonso Signorini, svelando alcuni retroscena che hanno preceduto la sua partecipazione al Gra ... msn.com

L’ex vincitore del Grande Fratello 2007 Milo Coretti, ha nuovamente rincarato la dose attraverso i suoi PROFILI SOCIAL, dopo essersi già esposto sulla querelle tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Vi riporto quanto scritto da lui - TROPPO POTERE "Non p - facebook.com facebook

L'ex del Grande Fratello, Antonio Medugno, denuncia Alfonso Signorini. Chiede ai pm di indagare per violenza sessuale ed estorsione #ANSA x.com

