Grande Fratello Endemol avvia verifiche dopo le accuse di Corona a Signorini
Arriva una nota con un presa di posizione di Endemol, società che produce il ‘Grande Fratello’, dopo le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, su presunti favori sessuali chiesti dal conduttore ad aspiranti concorrenti del reality. “Endemol Shine Italy s.p.a., produttore del Grande Fratello, prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma. In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo”, si legge in una nota della società, in cui annuncia che “a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, ha comunque avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
