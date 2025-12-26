Grande attesa per la seconda stagione di Hell’s Paradise grazie allo spettacolare trailer

Dopo oltre due anni dalla conclusione della prima stagione, Hell’s Paradise è finalmente pronto a tornare. La stagione 2 debutterà l’11 gennaio 2026, riportando sullo schermo l’oscuro mondo fantasy tratto dal manga di Y?ji Kaku, che si era concluso nel 2021 ma ha ancora molte storie da raccontare in versione animata. Il sequel era stato confermato subito dopo il finale della prima stagione, ma un primo sguardo concreto è arrivato solo durante il Jump Festa 2025, uno dei più importanti eventi annuali dedicati a manga e anime organizzato da Shueisha. La serie è tornata protagonista anche al Jump Festa 2026, dove è stato presentato un trailer epico, ricco di animazioni mozzafiato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

