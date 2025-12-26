Goffredo Palmerini Intrecci di memoria – Trame di vita territori e sguardi in cammino

RECENSIONE Gianfranco Giustizieri e l’Autore alla presentazione del libro di Gianfranco Giustizieri * È da molto tempo che seguo anno dopo anno le pubblicazioni di Goffredo Palmerini e alcuni ripiani della mia biblioteca hanno accolto i suoi testi con l’accorgimento di un posto sempre vuoto: l’attesa del prossimo. Così quest’anno è arrivato Intrecci di memoria e lo spazio si è spostato un po’ più in là. Ciò non è solo fedeltà verso l’amico scrittore, ma desiderio di conoscenza per un anno di viaggi, di incontri, di ricordi, di novità, di esplorazioni, di cultura, che Goffredo puntualmente riporta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

