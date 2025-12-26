Gli USA sulla Groenlandia | ecco perché alleati non significa uguali
Roma, 26 dic – Il mandato di Donald Trump alla Casa Bianca ha riportato con sé un riflesso condizionato che l’Europa farebbe bene a prendere sul serio: quando Washington parla di “sicurezza”, spesso sta già ridefinendo i confini di ciò che considera legittimo. La Groenlandia è tornata improvvisamente al centro di questa logica. Non come curiosità geopolitica né come boutade elettorale, ma come tassello strategico di una visione che guarda all’Artico come al prossimo grande teatro di competizione globale. La Groenlandia negli obiettivi USA. La nomina di Jeff Landry a inviato speciale per la Groenlandia e le parole esplicite di Trump – “ dobbiamo averla per la sicurezza nazionale ” – segnano un salto di qualità rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
