Gli Usa attaccano l' Isis in Nigeria Trump | Stanno uccidendo i cristiani

Il ministero degli Esteri nigeriano ha confermato che gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte "attacchi aerei di precisione contro obiettivi terroristici" nel nord-ovest della Nigeria, dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump dell'operazione contro l'Isis nel Paese africano. "Le autorità del Paese africano rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Usa, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento", ha aggiunto il ministero di Abuja. "Su mia indicazione, in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la 'feccia terroristica' dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli!", ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, nel post che ha annunciato l'attacco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

