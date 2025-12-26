Gli Usa attaccano la Nigeria Trump | sono dell’Isis uccidono cristiani
Milano, 26 dic. (askanews) – “Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell’ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump nel corso della notte europea. “Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
