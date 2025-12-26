Gli ultimi aggiornamenti sul maltempo a Bologna e provincia
Il peggio sembra passato. La forte ondata di maltempo che ha colpito Bologna e gran parte dell’Emilia-Romagna sembra infatti destinata a esaurirsi, anche se i livelli di allerta sono ancora alti.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayPer oggi, venerdì 26 dicembre, la Protezione civile e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Esonero Tudor, valutazioni in corso sul futuro dell’allenatore ma non solo! Dal traghettatore al profilo su cui puntare dal prossimo anno: tutti gli scenari e gli ultimi aggiornamenti
Leggi anche: Openda ancora titolare? Spalletti ha le idee chiare sul belga e sull’attacco bianconero: gli ultimi aggiornamenti verso Cremonese Juve
Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Fiumi a rischio esondazione e maltempo: la situazione in città e provincia; Allerta rossa, gli aggiornamenti - Aggiornamento del 25 Dicembre delle ore 19:07; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta.
Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti a Castel Bolognese, Cotignola e Bagnacavallo per Senio e Lamone, si alzano i livelli dei fiumi - Romagna: in provincia di Ravenna si registra il peggioramento dei livelli dei fiumi. corrieredibologna.corriere.it
Maltempo in Emilia Romagna: torna l'incubo alluvione, gli aggiornamenti - Romagna, duramente colpita dal maltempo legato a un profondo vortice ciclonico attivo dalla Vigilia. ilmeteo.it
Maltempo a Bologna, Natale da allerta rossa: altra ordinanza di evacuazione a San Lazzaro, frana a Fontanelice - Continua a piovere incessantemente sul territorio: com’è la situazione in città e provincia. msn.com
Forte ondata di maltempo in Emilia Romagna: i dettagli della Vigilia e la giornata di Natale ????
LA DIRETTA - Picco di piena a Cotignola, gli ultimi aggiornamenti QUI LA NOTIZIA https://cityne.ws/w891m - facebook.com facebook
Gli ultimi aggiornamenti sull'arrivo di #Paratici a #firenze @corrierefirenze x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.