Gli spumanti italiani sono le bollicine più vendute e bevute negli Usa

Secondo l’ultimo focus dell’ Osservatorio del vino di Uiv e Ismea, gli spumanti italiani superano la soglia simbolica del miliardo di bottiglie prodotte e commercializzate, raggiungendo quota 1,03 miliardi, di cui oltre 360 milioni destinate al periodo delle feste, tra Natale e Capodanno. La produzione nel 2025 è aumentata dell’1,8% rispetto al 2024, che già era stato un anno record, dopo una crescita quasi triplicata negli ultimi 15 anni. Export spumante stabile ma con punte di eccellenza. Sul fronte internazionale, la performance delle bollicine italiane resta solida. Circa 7 spumanti italiani su 10 sono destinati ai mercati esteri, confermando la capacità del comparto di mantenere quote di mercato importanti, evitando flessioni che avrebbero potuto penalizzare l’intera filiera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

