(Agenzia Vista) Usa, 26 dicembre 2025 Gli agenti della Polizia della stazione centrale di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor seguendo il tracciamento del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (NORAD). NYPD Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli agenti della Polizia di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor

Leggi anche: Tommasi incontra gli agenti della polizia locale per gli auguri di Natale: «Siete il miglior biglietto da visita della città»

Leggi anche: Irpinia Express fa tappa a Gesualdo: viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo Natale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I democratici uniscono le forze per ostacolare le deportazioni di massa; Ancora disordini vicino alla stazione, 21enne prende a calci gli agenti della polizia: scatta l'arresto; «Io vittima di profilazione razziale»: la Svizzera è stata denunciata alla CEDU; La resistenza dei fischietti, che avvisano in caso di retate dell’Ice.

I video dell’uomo picchiato a morte dalla polizia nello stato di New York - Venerdì la procuratrice generale dello stato di New York Letitia James ha divulgato alcuni video (attenzione: le immagini sono molto forti) che mostrano un gruppo di agenti penitenziari picchiare a ... ilpost.it

Detenuto picchiato a morte a New York: polizia americana di nuovo nel mirino - Polizia di New York di nuovo sotto accusa: sono state diffuse le immagini del pestaggio mortale a cui è stato sottoposto un detenuto nella stanza del pronto soccorso di un carcere della Grande Mela, ... ilgiornale.it

“L’omicidio di Malcom X facilitato da agenti governativi”, causa da 100 milioni di dollari contro Cia, Fbi e polizia di New York - Le tre figlie di Malcolm X hanno puntato il dito contro Cia, Fbi, Dipartimento di Polizia di New York e altri soggetti accusandoli ... ilfattoquotidiano.it

Manifestazioni e criminalità: il plauso del SIULP agli agenti di polizia In un momento storico caratterizzato da numerose manifestazioni e dall’impegno costante delle Forze dell’Ordine sul territorio, il SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia - facebook.com facebook

#Russia , esplode bomba a #Mosca: tre morti, due sono agenti di polizia x.com