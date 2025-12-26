Gli agenti della Polizia di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 26 dicembre 2025 Gli agenti della Polizia della stazione centrale di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor seguendo il tracciamento del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (NORAD). NYPD Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gli agenti della Polizia di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor

Leggi anche: Tommasi incontra gli agenti della polizia locale per gli auguri di Natale: «Siete il miglior biglietto da visita della città»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I democratici uniscono le forze per ostacolare le deportazioni di massa; Ancora disordini vicino alla stazione, 21enne prende a calci gli agenti della polizia: scatta l'arresto; «Io vittima di profilazione razziale»: la Svizzera è stata denunciata alla CEDU; La resistenza dei fischietti, che avvisano in caso di retate dell’Ice.

Gli agenti della Polizia di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor - Gli agenti della Polizia della stazione centrale di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor seguendo il tracciamento del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (NORAD). ilgiornale.it