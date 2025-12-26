Gli agenti della Polizia di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 26 dicembre 2025 Gli agenti della Polizia della stazione centrale di New York tracciano il viaggio di Babbo Natale sui monitor seguendo il tracciamento del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (NORAD). NYPD Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
