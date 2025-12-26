Giulia De Lellis racconta la maternità | Il parto è un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole Sto in pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia non so come riesco a lavorare

Giulia De Lellis continua a condividere con i suoi follower frammenti della sua nuova vita da mamma, ma fissando confini chiari. L’ influencer ha dato alla luce la piccola Priscilla lo scorso ottobre, figlia avuta con il compagno Tony Effe, e da allora racconta sui social la quotidianità di una famiglia appena nata, senza però mostrare mai il volto della bambina. Nelle ultime ore De Lellis ha risposto ad alcune domande su Instagram, chiarendo le ragioni di questa scelta. Alla curiosità di chi le chiedeva perché non facesse mai vedere la figlia, ha spiegato: “ Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

