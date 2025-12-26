giubileo tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della toscana

Firenze, 27 dicembre 2025 – Ultimi giorni per il Giubileo della speranza: papa Leone XIV chiuderà la porta santa della basilica di San Pietro il 6 gennaio, domenica 28 dicembre invece le diocesi toscane si preparano a vivere le celebrazioni conclusive a livello locale. A Firenze appuntamento conclusivo in Duomo alle 17, con la messa presieduta dall'arcivescovo Gherardo Gambelli e la partecipazione dei rappresentanti delle parrocchie e delle realtà ecclesiali cittadine. Sempre alle 17, a Pisa, i fedeli saranno invitati a partecipare a una liturgia solenne in Cattedrale presieduta dall'arcivescovo Saverio Cannistrà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

