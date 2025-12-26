Giubileo tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della Toscana
Firenze, 27 dicembre 2025 – Ultimi giorni per il Giubileo della speranza: papa Leone XIV chiuderà la porta santa della basilica di San Pietro il 6 gennaio, domenica 28 dicembre invece le diocesi toscane si preparano a vivere le celebrazioni conclusive a livello locale. A Firenze appuntamento conclusivo in Duomo alle 17, con la messa presieduta dall'arcivescovo Gherardo Gambelli e la partecipazione dei rappresentanti delle parrocchie e delle realtà ecclesiali cittadine. Sempre alle 17, a Pisa, i fedeli saranno invitati a partecipare a una liturgia solenne in Cattedrale presieduta dall'arcivescovo Saverio Cannistrà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Giubileo 2025, ecco tutte le date di chiusura delle Porte Sante: Santa Maria Maggiore chiude per prima
Leggi anche: Giubileo, in Cattedrale la cerimonia con i politici della Diocesi di Parma
Giubileo, le date di chiusura delle Porte Sante: Santa Maria Maggiore la prima; Giubileo, il 6 gennaio la cerimonia nella basilica di San Pietro; Chiusura diocesana del Giubileo: cerimonia in Cattedrale il 28 dicembre 2025; Le date di chiusura delle Porte Sante.
Giubileo, iniziano oggi i riti di chiusura delle porte sante - Nei prossimi giorni le altre basiliche, fino al rito conclusivo a San Pietro il 6 gennaio ... rainews.it
Traffico, con la chiusura del Giubileo scattano nuove restrizioni | Muoversi a Roma diventa più complicato di prima - Chiusura Porte Sante a Roma: info su cerimonie e modifiche alla viabilità. romait.it
Chiusura Porta Santa della Basilica Santa Maria Maggiore/ Messa Giubileo 2025 presso la Salus Populi Romani - Chiusura Porta Santa della Basilica Santa Maria Maggiore, oggi 25 dicembre 2025: info diretta e streaming, Santa Messa per il Giubileo ... ilsussidiario.net
Natale e chiusura del Giubileo, tutte le celebrazioni con l'arcivescovo Lauro - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.