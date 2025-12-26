Milano, 26 dicembre 2025 – Durante l' Anno Giubilare, grazie anche alla collaborazione con il Dicastero per l'Evangelizzazione, milioni di persone hanno potuto trovare la Messa in modo semplice, ovunque si trovassero. “La mission del progetto - nato nel 2018 - continua: supportare la Chiesa con strumenti digitali utili e accessibili, rendendo la partecipazione alla Messa più facile per tutti, in ogni Paese del mondo”, dicono i fondatori. Oggi l'app è disponibile in più di 11 lingue ed è attiva in 36 Paesi, dall' Europa fino all' Asia e al Medio Oriente. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giubileo 2025, oltre 3 milioni di persone hanno usato DinDonDan

Leggi anche: “DinDonDan”, 3 milioni di utenti per l’App che aiuta i fedeli a trovare la Messa

Leggi anche: Sciopero generale 3 ottobre 2025, cortei in 100 città italiane. Gli organizzatori: “In piazza oltre 2 milioni di persone”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Blog | Giubileo dei detenuti, “Hyperlocal Rebibbia” racconta il carcere oltre gli stereotipi; Ascolti tv, oltre 2 milioni di spettatori per la messa di Leone XIV alla vigilia di Natale; Ascolti tv, oltre due milioni per la prima Santa messa di Natale di papa Leone; Fede a portata di clic: il boom di DinDonDan nell’anno del Giubileo.

Giubileo 2025, quanti pellegrini sono arrivati a Roma? I dati e il successo di un metodo - La collaborazione tra Comune, Regione, Stato e Vaticano ha funzionato: alla fine, saranno 34 milioni i pellegrini ad aver varcato la Porta Santa ... tag24.it