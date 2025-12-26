Giubileo 2025 oltre 3 milioni di persone hanno usato DinDonDan
Milano, 26 dicembre 2025 – Durante l' Anno Giubilare, grazie anche alla collaborazione con il Dicastero per l'Evangelizzazione, milioni di persone hanno potuto trovare la Messa in modo semplice, ovunque si trovassero. “La mission del progetto - nato nel 2018 - continua: supportare la Chiesa con strumenti digitali utili e accessibili, rendendo la partecipazione alla Messa più facile per tutti, in ogni Paese del mondo”, dicono i fondatori. Oggi l'app è disponibile in più di 11 lingue ed è attiva in 36 Paesi, dall' Europa fino all' Asia e al Medio Oriente. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
