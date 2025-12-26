Giovanni morto soffocato dal panettone a 47 anni la vigilia di Natale Il fratello | Eri puro e generoso
Giovanni Lopez è morto mercoledì scorso soffocato da un boccone di panettone e frutta a Settimo Torinese mentre era a casa dei genitori. Il ricordo del fratello: "Hai sempre pensato agli altri". Domani i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Muore soffocato dal panettone a 47 anni: i rischi del dolce di Natale per eccellenza
Leggi anche: Soffocato da una fetta di panettone: muore a 47 anni durante il pranzo della Vigilia
Soffoca con panettone e mandarino durante pranzo della vigilia di Natale: muore a 47 anni Giovanni Lopez; Muore soffocato da panettone e mandarino alla vigilia di Natale, tragedia a Settimo Torinese; Giovanni Lopez è morto soffocato dal panettone al pranzo della vigilia di Natale, ostruite le vie respiratorie; Torino, mangia il panettone e muore soffocato alla vigilia di Natale: Giovanni aveva 47 anni.
Muore soffocato da un pezzo di frutta a 47 anni, i tentativi disperati dei familiari per salvare Giovanni Lopez - La consistenza di panettone e pandori può essere un problema, e non solo per bimbi e anziani ... quotidiano.net
Soffocato da una fetta di panettone: muore a 47 anni durante il pranzo della Vigilia - Durante il pranzo della Vigilia di Natale, Giovanni Lopez è morto soffocato davanti ai familiari nonostante i soccorsi. ilfattoquotidiano.it
Giovanni Lopez è morto soffocato dal panettone al pranzo della vigilia di Natale, ostruite le vie respiratorie - Uomo di 47 anni muore soffocato durante il pranzo della vigilia a Settimo Torinese: inutili i soccorsi, esclusa ogni responsabilità di terzi ... virgilio.it
Giovanni Lopez, 47 anni, morto soffocato da panettone e mandarino a Natale davanti ai genitori. Il fratello: «Eri generoso e puro» - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.