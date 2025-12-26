Giovanni morto soffocato dal panettone a 47 anni la vigilia di Natale Il fratello | Eri puro e generoso

Giovanni Lopez è morto mercoledì scorso soffocato da un boccone di panettone e frutta a Settimo Torinese mentre era a casa dei genitori. Il ricordo del fratello: "Hai sempre pensato agli altri". Domani i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

