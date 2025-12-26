Giovane etiope ricoverato con una malattia infettiva dopo due mesi torna ad abbracciare la sua famiglia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di origine etiope, giunto in Italia con il desiderio di inviare soldi alla propria famiglia in Etiopia, viveva in una condizione di estrema fragilità e con una malattia infettiva, alloggiando in una sistemazione precaria e in assenza di assistenza sanitaria. Il ricovero durato circa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

giovane etiope ricoverato con una malattia infettiva dopo due mesi torna ad abbracciare la sua famiglia

© Frosinonetoday.it - Giovane etiope ricoverato con una malattia infettiva, dopo due mesi torna ad abbracciare la sua famiglia

Leggi anche: Vittorio Sgarbi torna ad Arpino: il sindaco rivede la sua città dopo mesi di assenza

Leggi anche: Caroline, sopravvissuta al suicidio del marito: «Ero pietrificata: per due mesi non sono riuscita nemmeno ad abbracciare mia figlia»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.