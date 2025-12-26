Giovane etiope ricoverato con una malattia infettiva dopo due mesi torna ad abbracciare la sua famiglia
Un giovane di origine etiope, giunto in Italia con il desiderio di inviare soldi alla propria famiglia in Etiopia, viveva in una condizione di estrema fragilità e con una malattia infettiva, alloggiando in una sistemazione precaria e in assenza di assistenza sanitaria. Il ricovero durato circa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Vittorio Sgarbi torna ad Arpino: il sindaco rivede la sua città dopo mesi di assenza
Leggi anche: Caroline, sopravvissuta al suicidio del marito: «Ero pietrificata: per due mesi non sono riuscita nemmeno ad abbracciare mia figlia»
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Davide Longo Il silenzio dell’orsa Secondo capitolo della serie che vede protagonista il giovane Olivo Depero e che fa seguito a Il gioco della salamandra; entrambi i libri sono indicati come libri per ragazzi ma anche io, appassionata vecchietta, li ho trovati int - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.