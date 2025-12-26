Giornale radio del pomeriggio venerdì 26 dicembre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Giornale radio del pomeriggio, venerdì 5 dicembre
Leggi anche: Giornale radio del pomeriggio, venerdì 12 dicembre
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Diana's Last Royal Christmas: 1991
Come ieri, anche oggi i giornali non sono in edicola, e non pubblicheremo quindi la consueta rassegna stampa. Va invece regolarmente in onda il nostro giornale radio regionale (7.18 RAI RadioUno). Seguiteci anche sul nostro sito, rai.it/tgrbolzano - facebook.com facebook
La redazione del Giornale Radio Sociale augura a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Natale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.