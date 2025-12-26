Giorgio Oliva l’imprenditore con l’elicottero sulle piste da sci | Dipinto come un arrogante ora vengo minacciato

Brescia, 26 dicembre 2025 – Giorgio Oliva non ci sta a passare per l’imprenditore arrogante che con i soldi pretende di poter fare tutto. L’uomo, 66 anni e titolare della Olifer, è stato protagonista di due episodi molto simili: sabato 13 dicembre col suo elicottero ha effettuato un atterraggio non autorizzato nel comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia e la stessa cosa era avvenuta ad aprile, quando invece ha sorvolato le Dolomiti e si è posato con nonchalance a 2.400 metri, proprio accanto alle piste del Grostè, nel comprensorio di Madonna di Campiglio. In quell’occasione a fermarlo erano stati i carabinieri, a cui aveva detto “sono molto impegnato al lavoro ma avevo una gran voglia di sciare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

