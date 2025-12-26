Giappone governo approva bilancio record | 58 miliardi per la difesa
Il governo giapponese ha approvato oggi un piano di bilancio record per la difesa, del valore di oltre 9 trilioni di yen (58 miliardi di dollari) per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare la propria capacità di contrattacco e la difesa costiera con missili da crociera e arsenali senza pilota, dato l’aumento delle tensioni nella regione. Il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2026, che inizia ad aprile, è in aumento del 9,4% rispetto al 2025 e segna il quarto anno del programma quinquennale attuato dal Giappone per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del prodotto interno lordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
