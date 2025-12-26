Secondo quanto riportato dai media giapponesi, che citano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, diverse persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state accoltellate in una fabbrica nella città di Mishima, nella prefettura di Shizuoka, nel Giappone centrale. L’agenzia di stampa Kyodo ha aggiunto che l’aggressore è stato arrestato. Non sono stati immediatamente resi noti altri dettagli, comprese le condizioni dei feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, diversi feriti in attacco con coltello in fabbrica a Mishima: un arresto

