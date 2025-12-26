Giappone | attacco in fabbrica con coltello e candeggina 15 i feriti
Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco all’interno di una fabbrica, nel Giappone centrale. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’aggressore ha accoltellato 8 persone, che sono state portate in ospedale, e ha poi lanciato della candeggina contro altre, ferendone 7. Cinque degli accoltellati sarebbero in gravi condizioni. E’ successo in una fabbrica di gomma nella città di Mishima, nella prefettura di Shizuoka, a ovest di Tokyo La polizia della prefettura di Shizuoka ha riferito che l’aggressore, un uomo di 38 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
