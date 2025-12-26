Varese, 26 dicembre 2025 – L'ex parlamentare e magnate del petrolio russo Victor Khoroshavtsev è stato arrestato il giorno di Natale in provincia di Varese, in esecuzione di un mandato di cattura internazional e, e oggi è tornato in libertà in seguito alla decisione della Corte d'Appello. Dall’hotel di don Verzè al petrolio: tutti gli affari italiani di Dmitry Chirakadze, arrestato per la fuga di Artem Uss In vacanza. Il 73enne, secondo quanto è stato ricostruito, voleva trascorrere le festività natalizie con la figlia, che vive a Milano, e per questo era arrivato in Italia. Gli investigatori della questura di Varese lo hanno arrestato in un hotel di Somma Lombardo, molto vicino all' aeroporto di Malpensa, su segnalazione dell' Interpol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Già libero l’ex parlamentare e magnate russo arrestato a Malpensa il giorno di Natale

