La chiesa di St Patrick nel cuore della Città Vecchia di Edimburgo è stata profanata poco prima della messa di mezzanotte, sconvolgendo l'intera comunità cattolica della Capitale scozzese. A condividere la notizia è stata la stessa chiesa, mostrando la statua del Gesù Bambino decapitata. " Chiediamo preghiere di riparazione stasera, in questa Veglia della Natività del Signore, per l'attacco contro Gesù Bambino, portato via dal trono sopra l'altare; anche per la profanazione di reliquie nella Cappella della Madonna, per la violenza al presepe nella navata laterale e per il sangue versato nel santuario, nella cappella laterale e nella navata centrale ", si legge nel comunicato della chiesa, nella quale si fa elenco di tutti i danni causati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gesù decapitato, reliquie profanate e sangue versato: l'attacco in chiesa il giorno della vigilia

