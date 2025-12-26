Dalla passione per l’autoproduzione alla costruzione di un progetto strutturato, radicato nel territorio e aperto alla sperimentazione. È questo il percorso che ha portato Stefan e Manfred Volgger ad affiancare al Gassenhof, hotel 4*S nel cuore della Val Ridanna, la Genusshaus Mount Becher: una “casa del gusto” dove tutto, o quasi, nasce internamente e racconta una precisa idea di qualità. La Genusshaus è il risultato di un’evoluzione naturale. Qui si producono birra artigianale, distillati, grappe pluripremiate, gin e caffè, seguendo una logica di filiera corta e controllo diretto dei processi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Genusshaus, la casa dei sapori d’alta quota

Leggi anche: Dove mangiare bene a Cortina (e dintorni), 15 mete gourmet tra sapori d’alta quota e charme alpino

Leggi anche: Tradizione, sapori e antichi mestieri: Alta Val Tidone celebra la Festa dei mugnai

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Genusshaus, la casa dei sapori d’alta quota - Un hub di produzioni gastronomiche di alta qualità che affianca il Gassenhof, hotel quattro stelle nel cuore della Val Ridanna. ilgiornale.it