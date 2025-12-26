Gazebo e dehors i pm | Concessioni ai raggi x basta tollerare illeciti
Non un caso isolato, magari relegato a un solo punto della città, ma un?azione strategica da condurre sull?intera area metropolitana. Dehor, gazebo, allacci esterni ai. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
PIOGGIA E FORTE VENTO A NAPOLI Vento fortissimo nella notte: distrutti i gazebo di diversi locali. Nella notte appena trascorsa, il forte vento che ha colpito Napoli ha causato danni a diversi dehors e gazebo esterni. Strutture divelte, teli strappati, pali pie - facebook.com facebook
