Riapre nella città di Betlemme, per la prima volta dall’inizio della guerra a Gaza, l ‘hotel progettato e arredato con proprie opere da Banksy, artista e writer britannico, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. Il “Walled Off Hotel” (Fuori dal muro) ha nove camere e una suite e si trova di fronte alla barriera di separazione israeliana dalla Cisgiordania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, hotel progettato da Banksy riapre a Betlemme

