Inter News 24 Gattuso Italia, lo stage auspicato dal commissario tecnico in vista dei playoff di fine marzo per l’accesso ai Mondiali 2026 rischia di saltare: le ultime. Lo stage della Nazionale italiana previsto ai primi di febbraio, fortemente voluto da Gennaro Gattuso, è attualmente in bilico. L’obiettivo del commissario tecnico è preparare al meglio il gruppo in vista dei playoff di fine marzo, decisivi per stabilire se l’Italia parteciperà o meno al FIFA World Cup 2026. Tuttavia, la realizzazione del raduno rischia di scontrarsi con le difficoltà organizzative legate al calendario del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso Italia, stage di febbraio a rischio: incastro complicato verso i playoff Mondiali

Leggi anche: Playoff Mondiali, GDS: “Concesso stage a Gattuso, ma la Serie A non si…”

Leggi anche: Giovedì Moldova-Italia. Gattuso: "Chiesa out per sua scelta. Verso i playoff non rischio Tonali»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gattuso, i nomi nuovi e l’ansia per lo stage «Mondiale chiodo fisso scacciamo i fantasmi»; Italia, -100 ai playoff. Da Palestra a Bartesaghi: è Natale per Gattuso! E Bernardeschi è tornato al top; Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale; Supercoppa italiana: Bologna: per Bernardeschi frattura alla clavicola sinistra, rientra a febbraio Video.

Italia, Bergamo in vantaggio per la semifinale. Gattuso vuole uno stage a inizio febbraio - Un paio di giorni a Coverciano per prepararsi al meglio in vista dei playoff. gazzetta.it

Italia, stage a rischio: la questione è slittata a dopo Natale - Il Ct aspetta una conferma sui due giorni di allenamento per febbraio in vista dei play- msn.com