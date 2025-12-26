Gattuso Italia stage di febbraio a rischio | incastro complicato verso i playoff Mondiali
Inter News 24 Gattuso Italia, lo stage auspicato dal commissario tecnico in vista dei playoff di fine marzo per l’accesso ai Mondiali 2026 rischia di saltare: le ultime. Lo stage della Nazionale italiana previsto ai primi di febbraio, fortemente voluto da Gennaro Gattuso, è attualmente in bilico. L’obiettivo del commissario tecnico è preparare al meglio il gruppo in vista dei playoff di fine marzo, decisivi per stabilire se l’Italia parteciperà o meno al FIFA World Cup 2026. Tuttavia, la realizzazione del raduno rischia di scontrarsi con le difficoltà organizzative legate al calendario del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
