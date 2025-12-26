Garlasco spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi | Aperto il giorno dopo il delitto Ma la casa era sotto sequestro

Un video inedito con Andrea Sempio, girato da Marco Poggi nel marzo 2007 e trovato nel pc di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, è stato pubblicato dalla youtuber Francesca Bugamelli sul suo canale “Bugalalla Crime”. Il filmato, che fa parte di un insieme di contenuti multimediali finora mai resi noti, è stato registrato il 13 marzo 2007 e mostra un gruppo di giovani, tra cui Sempio, che entra in quella che sembra la classe di una scuola, ma non di giorno: la scena si svolge infatti di sera, dopo le 21. Il filmato aperto il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Il filmato, originariamente registrato in formato 3gp – un tipo di file utilizzato nel 2007 dai cellulari dell’epoca – è stato trasferito sul Pc di Chiara Poggi attraverso una connessione Usb, precisamente sul desktop del computer. 🔗 Leggi su Open.online

