Garlasco l' ultimo Sms di Chiara alla cugina Paola | No quello no
Un nuovo elemento si aggiunge al grande mistero del caso di Garlasco. Un messaggio che Chiara Poggi ha inviato alla cugina Paola Cappa, l'ultimo che ci sarebbe stato fra le due. In un momento in cui c'è tanta voglia di risposte in merito a un delitto che ancora riempie le pagine di cronaca, ogni dettaglio può fare la differenza. Il settimanale Giallo ha voluto portare l'attenzione su un messaggio scritto al telefono da Chiara. Un Sms molto particolare, perché si tratterebbe dell'ultimo che la vittima ha scritto a Paola, una delle cugine. Una cosa di poco conto, forse, oppure no. Di sicuro è un elemento importante per comprendere cosa stesse succedendo fra le cugine in quegli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: “No, quello no”, l’ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola: cosa c’era davvero dietro quel messaggio
Leggi anche: “No, quello no”. Garlasco, l’ultimo sms choc di Chiara Poggi alla gemella Cappa
Chiara Poggi, l'ultimo sms-choc a Paola K: L'oppioide non te lo compro | .it; Delitto di Garlasco: spunta l’ultimo sms di Chiara Poggi alla cugina; “No, quello no”, l’ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola: cosa c’era davvero dietro quel messaggio; “No, quello no”. Garlasco, l’ultimo sms choc di Chiara Poggi alla gemella Cappa.
Delitto di Garlasco, ennesimo colpo di scena: l'ultimo sms choc di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa - Delitto di Garlasco, è emerso un nuovo dettaglio: ecco cosa rivela l'ultimo sms di Chiara Poggi alla cugina Paola Cappa ... notizie.it
Garlasco, l'ultimo Sms di Chiara alla cugina Paola: "No, quello no" - Tanti interrogativi sull'ultimo Sms di Chiara Poggi inviato alla cugina ... ilgiornale.it
Garlasco, esce fuori l’ultimo sms di Chiara Poggi a una delle gemelle Cappa (1 / 2) - Ecco che cosa è emerso qualcosa di davvero molto particolare e assurdo ecco i dettagli che sono accaduti qualcosa di davvero molto ... donna.fidelityhouse.eu
Garlasco, la verità dall'autopsia di Chiara Poggi? - Porta a porta 18/12/2025
"No, quello no". Garlasco, spunta ora l'ultimo sms choc di Chiara Poggi a una delle gemelle Cappa - facebook.com facebook
Garlasco, ultima udienza dell’incidente probatorio: Stasi in aula x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.