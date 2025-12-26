Garlasco la menzogna sui pittori per incastrare Stasi?

La riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco da parte della Procura di Pavia, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, sta facendo emergere aspetti rimasti a lungo in ombra dopo l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Oggi tra gli indagati figura Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, accusato di concorso in omicidio e dichiaratosi estraneo ai fatti. A suo carico pesa il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara, giudicato “tra il forte e il molto forte” compatibile con la sua linea patrilineare dalla perita Denise Albani. Parallelamente, riaffiorano elementi trascurati nelle prime indagini, che sollevano interrogativi sull’operato iniziale degli investigatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

