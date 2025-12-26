Garbagnate sono loro i nostri futuri Medici di famiglia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Dopo che l’ultimo bando regionale per trovare nuovi medici di base ha avuto pessimi risultati per la nostra area (solo 5 candidati per un’area di 400mila abitanti), ecco che dall’ospedale di Garbagnate si accende una speranza per il futuro. Medici di famiglia, a Garbagnate il corso . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

garbagnate sono loro i nostri futuri medici di famiglia

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, sono loro i nostri futuri Medici di famiglia

Leggi anche: Carenza Medici di Famiglia, Medici senza Carriere: I medici ci sono ma non vogliono fare tale professione

Leggi anche: Da 12 mila a 25 mila euro: cambia la borsa di studio dei futuri medici di famiglia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garbagnate, sono loro i nostri futuri Medici di famiglia - Dopo che l’ultimo bando regionale per trovare nuovi medici di base ha avuto pessimi risultati ... ilnotiziario.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.