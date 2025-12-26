Nagoshi Studio ha aggiornato la pagina ufficiale Steam di Gang of Dragon, pubblicando una nuova serie di immagini che mostrano più da vicino il gioco. Gli screenshot offrono uno sguardo più chiaro sia sul gameplay sia sull’ambientazione urbana, mettendo in evidenza una resa grafica pulita e dettagliata appena pochi giorni dall’ annuncio ufficiale avvenuto durante i The Game Awards 2025. Gang of Dragon è un action adventure ed è il primo titolo del nuovo team guidato da Toshihiro Nagoshi, storico creatore della serie YakuzaLike a Dragon, ora sotto l’ala di NetEase Games. L’ambientazione scelta è Kabukich?, il celebre quartiere a luci rosse di Tokyo, nel distretto di Shinjuku. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gang of Dragon, il nuovo gioco del papà di Yakuza riceve nuove immagini su Steam

Leggi anche: Gang of Dragon, il nuovo gioco del creatore di Yakuza si mostra ai The Game Awards 2025

Leggi anche: Attenzione su PS Plus Extra: scaricare Yakuza Like a Dragon può farti perdere la licenza del gioco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gang of Dragon è il nuovo gioco del padre di Yakuza/Like a Dragon; Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il nuovo video gameplay mostra Bad Boy Dragon e l’Hell’s Arena; Tutte le novità emerse dai The Game Awards 2025; Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties DIRECT presentano Bad Boy Dragon e il fight club dell’Hell’s Arena.

Su Steam sono state pubblicate nuove immagini di Gang of Dragon, il nuovo gioco dal papà della serie Yakuza - Gang of Dragon, il nuovo action adventure di Toshihiro Nagoshi, torna a mostrarsi con una serie di nuove immagini. msn.com