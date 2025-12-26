Furti risse e accoltellamenti | chiusa una discoteca di Agnano per 15 giorni a Napoli
Lo ha deciso il Questore di Napoli: sospensione ad horas per 15 giorni per una discoteca di Agnano "cncreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Risse, aggressioni e droga: chiusa discoteca per 7 giorni
Leggi anche: Discoteca chiusa per 15 giorni a Barberino di Mugello
CASTELLI ROMANI: CHIUSO IL PALACAVICCHI.
Napoli, accoltellamenti, risse e furti: discoteca chiusa per 15 giorni - L'articolo Napoli, accoltellamenti risse e furti: discoteca chiusa per 15 giorni proviene da OttoPagine. msn.com
Malamovida nei vicoli tra spaccio, furti e risse. Giro di vite della polizia, pronti i Daspo urbani - Genova – Risse, spaccio di droga, lancio di bottiglie e aggressioni sistematiche contro le forze dell’ordine impegnate nei controlli. ilsecoloxix.it
Risse, furti e aggressioni, Continuano i controlli dei carabinieri nella Bassa Bergamasca e in particolare nella zona di Treviglio e Caravaggio. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.