Un'intensa e continua attività stromboliana è in corso al cratere di Nord-Est dell'Etna, con lancio di materiale incandescente, che a volte ricade sul fianco del cono, ed emissione di modeste quantità di cenere vulcanica. La nube eruttiva viene portata dal vento in direzione nord-est, e sono state segnalate leggere ricadute di cenere a Piano Provenzana e a Taormina. Sporadiche esplosioni stromboliane sono avvenute, la notte scorsa, anche al cratere Bocca Nuova con lancio di materiale incandescente fino a diverse decine di metri sopra l'orlo craterico. Emerge dal monitoraggio dell'Ingv-Osservatorio etneo di Catania dal vulcano attivo più alto d'Europa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fumo e cenere in mezzo alla neve: Etna, lo show di Natale

Emesso un avviso per l'aviazione di livello arancione ma l'aeroporto di Catania resta operativo.