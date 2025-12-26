Inter News 24 . Parla l’ex attaccante dell’Inter. Jürgen Klinsmann, indimenticato bomber dell’ Inter e leggenda del calcio tedesco, approva senza riserve il passaggio di Niklas Füllkrug al Milan. Analizzando l’operazione per Sky Sports Deutschland, l’ex CT della Germania evidenzia come l’addio al West Ham sia una scelta cruciale e necessaria per puntare alla convocazione per il Mondiale 2026. Dal punto di vista tattico, Klinsmann ritiene il centravanti perfetto per i ritmi della Serie A: un numero nove efficiente, capace di lavorare box-to-box aprendo varchi preziosi per gli inserimenti di Christian Pulisic e in grado di coesistere efficacemente in un tandem offensivo con il messicano Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fullkrug Milan, Klinsmann favorevole: «Felice per lui, penso sia una buona mossa. Ho una speranza»

