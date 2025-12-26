Fuga di monossido al comando dei carabinieri di Macerata | un militare in ospedale

Macerata, 26 dicembre 2025 – Allarme nei locali del comando provinciale dei carabinieri di Macerata la sera di Natale: all’ospedale un militare lievemente intossicato dal monossido di carbonio. L’allarme è scattato ieri sera, verso le 20. Durante il servizio, un carabiniere della centrale operativa e un collega si sono accorti di una nube di fumo che fuoriusciva dal controsoffitto e da una vecchia canna fumaria e stava invadendo i locali dello stabile, a causa, secondo i primi accertamenti, di un guasto all’impianto di riscaldamento. Così hanno subito chiamato i vigili del fuoco, che sono subito intervenuti sul posto per tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

