Frendrup Juve un club s’inserisce nella corsa al centrocampista a gennaio L’allenatore lo voleva già lo scorso anno La squadra

Frendrup, il Genoa apre alla cessione a gennaio: servono 20 milioni - Tra i nomi accostati alla Juventus per rinforzare il centrocampo, Morten Frendrup, giocatore classe 2001 del Genoa e della nazionale danese, potrebbe essere un obiettivo non troppo difficile ... tuttojuve.com

Juve, idea Frendrup per il centrocampo: ipotesi offerta a gennaio - Oltre ai vari Hojbjerg e Milinkovic Savic, i bianconeri starebbero valutando il profilo del mediano danese che, da diverse stagioni, si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista al Genoa. it.blastingnews.com

Frendrup Juve Ottolini può sbloccare la trattativa - facebook.com facebook

#Frendrup #Juve #Ottolini può sbloccare la trattativa x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.