Inter News 24 . Ecco cosa c’è da sapere. Arriva una brusca frenata sui sogni di mercato della Juventus. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dalla redazione di Sky Sport, l’ipotesi di vedere Davide Frattesi vestire la maglia bianconera già nella finestra di gennaio appare ormai remota e di difficile realizzazione. La dirigenza torinese è attivamente alla caccia di un rinforzo di qualità per la mediana, ma le condizioni economiche attuali non lasciano margini di manovra per strappare il centrocampista della Nazionale all’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi si allontana dalla Juventus! Il motivo: novità anche sullo scambio con l’Inter per Khephren Thuram

Leggi anche: Mercato Juventus, novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l’Inter. Le ultime sulla possibilità in vista del mercato di gennaio

Leggi anche: Impallomeni boccia l’eventuale scambio Frattesi-Thuram con l’Inter: «Sarebbe sconveniente per la Juventus per questo motivo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Napoli, Frattesi si allontana dai partenopei? La situazione non lascia dubbi.

Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com

Juventus, tentazione Frattesi: il centrocampista dell’Inter torna nel mirino per gennaio - L’inizio della nuova stagione ha spinto la Juventus a riflettere su come rafforzare il proprio centrocampo, reparto che resta centrale nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. it.blastingnews.com

Tuttosport - Juventus, gli agenti di Frattesi alla Continassa: il centrocampista vorrebbe lasciare l'Inter a gennaio - L'italiano dell'Inter è già stato allenato in Nazionale da Luciano Spalletti, che ... calciomercato.com

Frattesi si allontana in casa Napoli Il punto x.com

Frattesi si allontana in casa Napoli Il punto - facebook.com facebook