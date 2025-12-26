Frattesi Juventus idea sempre più concreta | nei piani della Vecchia Signora l’azzurro andrebbe a sostituire quel bianconero Di chi si tratta

Frattesi Juventus, il piano bianconero per il post McKennie si scontra con le richieste nerazzurre: scambio con Thuram molto complicato. La pianificazione del futuro in casa Juventus segue una linea guida ben precisa, tracciata dalla dirigenza per garantire sostenibilità e senso di appartenenza: rafforzare l’identità della squadra puntando su un solido nucleo italiano. In quest’ottica, il nome che nelle ultime ore ha ripreso quota con insistenza è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, che all’ Inter non sta trovando lo spazio desiderato da titolare inamovibile, è finito nuovamente nei radar della Continassa, complice una mossa strategica del suo entourage che lo avrebbe proposto ai vertici bianconeri come opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

