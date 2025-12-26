Frattesi Juve per Spalletti sarebbe la ciliegina sulla torta | l’Inter lo libera a gennaio?

Inter News 24 Il punto sulla trattativa tra i due club. Le festività natalizie portano spesso con sé sogni di mercato ambiziosi e, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia, Luciano Spalletti ne ha uno molto preciso. L’allenatore della Juventus spera infatti di trovare sotto l’albero un regalo a tinte nerazzurre: si tratta di Davide Frattesi, centrocampista dinamico che il tecnico toscano considera fondamentale per l’evoluzione del suo progetto tattico a Torino. L’analisi: l’uomo giusto per il salto di qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Juve, per Spalletti sarebbe la ciliegina sulla torta: l’Inter lo libera a gennaio? Leggi anche: Vis, è Giovannini la ciliegina sulla torta Leggi anche: Frattesi potrebbe andare alla Juve a gennaio, Spalletti lo voleva già al Napoli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram; Frattesi sempre più lontano dall'Inter, la Juventus c'è: fondamentale per Spalletti in Nazionale, perché i bianconeri lo cercano; Sky – Frattesi, opzione Juve sempre più difficile nonostante Spalletti. E Thuram…; Frattesi il preferito di Luciano Spalletti: svelata la richiesta dell'Inter alla Juventus. Juventus, non solo Frattesi, Spalletti vuole Brozovic: il croato pronto a dire sì al tecnico che gli ha cambiato la vita - Nassr per Brozovic, che all’Inter fu trasformato da Spalletti in uno dei migliori registi d’Europa: arriverebbe con Frattesi ... sport.virgilio.it

Juventus e Milan si scambiano i regali di Natale: pazza idea Gatti-Ricci, Spalletti rinuncia a Frattesi - Spunta una nuova idea per Spalletti: lo scambio tra Gatti e Ricci farebbe comodo anche ad Allegri. sport.virgilio.it

Calciomercato Juventus, idea Frattesi per la nuova mediana di Spalletti: agenti al lavoro alla Continassa - La Juventus studia il colpo Frattesi dall'Inter per rinforzare il proprio centrocampo nella sessione invernale di calciomercato ... assopoker.com

Sky Sport: “Frattesi la Juventus lo vuole fare alle sue condizioni. E al momento non ci sono margini - facebook.com facebook

Sky - #Juve, #Frattesi obiettivo difficile: serve una proposta economicamente importante per convincere l' #Inter x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.