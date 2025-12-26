per l’assalto al centrocampista. In vista dell’imminente sessione di mercato invernale, il nome di Davide Frattesi è balzato in cima alla lista dei desideri della Juventus per potenziare il proprio centrocampo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’azzurro rappresenta attualmente l’ unica opzione concreta al vaglio della dirigenza bianconera, che vede in lui l’innesto perfetto per dinamismo e propensione offensiva sotto la guida di Luciano Spalletti. La trattativa, sebbene ancora nelle sue fasi embrionali, si preannuncia complessa a causa degli equilibri economici tra le due società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, allo studio l’offerta giusta per l’Inter: due strade percorribili. La strategia bianconera

Leggi anche: Frattesi Juve, l’Inter chiede Cambiaso: la risposta bianconera

Leggi anche: Scuola materna: due strade percorribili

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juve, Balzarini conferma: 'Ci sono stati dei contatti con gli agenti di Frattesi' - Secondo quanto rivelato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, tra la Juventus e l'entourage di Davide Frattesi ci sarebbe stato un contatto diretto in questi giorni, infatti il centrocampista ... it.blastingnews.com

Frattesi, primi contatti Juve! Via dall’Inter: Chivu non lo vede, per Spalletti è perfetto - Davide Frattesi strizza l’occhio alla Signora e soprattutto a uno degli allenatori che nella sua carriera ha saputo maggiormente sfruttarlo e valorizzarlo: quel Luciano Spalletti che in Nazionale ... tuttosport.com

Inter, Frattesi vuole continuità: Juve e Napoli valutano il centrocampista per gennaio - Dopo aver rifiutato le offerte provenienti dalla Premier, il classe 99 si aspettava di essere al centro del nuovo progetto targato Chivu viste le sue grandi capacità da incursore. it.blastingnews.com

SkySport - La #Juve per #Frattesi sta cercando di capire come impostare un'eventuale trattativa con l'#Inter. Detto del rifiuto per #Thuram, il club bianconero sta valutando se offrire un'altra contropartita tecnica, o se offrire un prestito con un diritto di riscatto. Il c - facebook.com facebook

#Frattesi #Juve Longari ne esalta le qualità x.com