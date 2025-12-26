Frane nel territorio comunale di Brisighella | le strade chiuse al traffico

A seguito delle precipitazioni delle ultime ore, si registrano criticità sulla rete viaria comunale di Brisighella. La situazione è in costante monitoraggio. Via Rio Chiè è chiusa per franacolata, mentre via Monte Visano è stata riaperta. Via Campiume è transitabile un solo mezzo alla volta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

