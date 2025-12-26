A seguito delle precipitazioni delle ultime ore, si registrano criticità sulla rete viaria comunale di Brisighella. La situazione è in costante monitoraggio. Via Rio Chiè è chiusa per franacolata, mentre via Monte Visano è stata riaperta. Via Campiume è transitabile un solo mezzo alla volta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Frane nel territorio comunale di Brisighella: le strade chiuse al traffico

Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta.

Frane a Brisighella, avanti con lavori e indagini geologiche - Prosegue il programma di messa in sicurezza dei versanti a rischio frana nel territorio comunale di Brisighella. ilrestodelcarlino.it

Montevarchi, maltempo: due frane nel territorio comunale con interventi in corso - La prima frana più corposa si è verificata in via Arno a Levane, all'altezza dell'Acquaborra, la seconda frana interessa la strada di Moncioni, all'altezza del bivio di Montemutati Arezzo, 26 febbraio ... lanazione.it

Curcio a Brisighella. Il punto degli interventi - Nuovo appuntamento istituzionale del Commissario straordinario per la ricostruzione Fabrizio Curcio nei territori colpiti dall’alluvione nell’Unione della Romagna Faentina. ilrestodelcarlino.it

Per venerdì sarà attiva un'allerta arancione per piene dei fiumi sulle aree della Bassa Romagna, gialla per piene e frane sul resto del territorio - facebook.com facebook