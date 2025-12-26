Da più di 48 ore è attivato tutto il sistema di Protezione civile. In pianura come in collina, dove a causa di alcuni movimenti franosi alcune strade sono state chiuse. Come a Brisighella, dove alcune famiglie sono isolate, seppur non in pericolo, e a Casola Valsenio, dove è stata registrata una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Frane in collina: alcune famiglie isolate a Brisighella

Leggi anche: Un’altra frana in collina. Oltre 100 persone isolate

Leggi anche: Brisighella, proseguono i lavori per la ricostruzione: l'aggiornamento sui cantieri delle frane

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale; Frane, strade chiuse e famiglie isolate a Brisighella. Attesa per il passaggio delle piene dei fiumi; Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi.

Frane, strade chiuse e famiglie isolate a Brisighella. Attesa per il passaggio delle piene dei fiumi - È atteso nelle prossime ore fino all'alba del 26 dicembre il passaggio dei colmi di piena nei fiumi romagnoli, i più interessati dall'ondata di maltempo ... ravennaedintorni.it