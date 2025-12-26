Francesco Totti ha un sogno proibito è una ballerina di Amici | le ha scritto più volte in privato per conoscerla meglio | l’indiscrezione

Il capitolo sentimentale di Francesco Totti torna a occupare le pagine del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi e la relazione ormai consolidata con Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma è di nuovo al centro delle cronache rosa per una serie di indiscrezioni rilanciate dal settimanale Diva e Donna, che parlano di un presunto “sogno proibito” legato al mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato dal magazine, negli ultimi tempi Totti avrebbe mostrato un interesse per Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e volto molto noto del talent. Tocca è spesso finita al centro dell’attenzione mediatica anche per la sua storia sentimentale, tra separazioni e riavvicinamenti, con Raimondo Todaro, altro protagonista del programma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

