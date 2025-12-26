La vita sentimentale di Francesco Totti torna di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta non c’entra Ilary Blasi. L’ex calciatore infatti, nonostante la relazione che va avanti con Noemi Bocchi da qualche anno, avrebbe un debole per un’altra donna. È quello che si vocifera ormai da qualche tempo, indiscrezione che continua a farsi sempre più insistente: si parla di un triangolo con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici nonché ex moglie di Raimondo Todaro. Francesco Totti e Noemi Bocchi, triangolo con Francesca Tocca. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi e la relazione – che sembrava più forte che mai – con Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma torna al centro del gossip con nuove indiscrezioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è una terza persona: il triangolo con Francesca Tocca

Leggi anche: Totti e i messaggi a Francesca Tocca: “Le ha scritto più volte via Instagram”, ma sta ancora con Noemi Bocchi

Leggi anche: Noemi Bocchi indagata con Francesco Totti e la tata per aver lasciato Isabel sola a casa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Francesco Totti sta con Noemi Bocchi ma sogna Francesca Tocca: l'indiscrezione bomba; Natale teso per Francesco Totti: I figli non gradirebbero la presenza di Noemi Bocchi per le feste; Natale amaro per Totti. “Noemi Bocchi sgradita a tavola dai figli”; Chanel Totti sulle Dolomiti con papà Francesco e Noemi Bocchi.

Le Ultime Novità su Francesco Totti, Noemi Bocchi e Francesca Tocca: Scopri Tutti i Retroscena! - Un triangolo amoroso che cattura l'attenzione del gossip italiano: Francesco Totti, Noemi Bocchi e Francesca Tocca. notizie.it