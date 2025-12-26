Francesco Totti e i messaggi in privato all’ex ballerina di Amici Francesca Tocca | l’indiscrezione durante la relazione con Noemi Bocchi

Francesco Totti avrebbe tentato di avviare una conoscenza con Francesca Tocca, l’ex ballerina professionista del programma televisivo «Amici» ed ex moglie di Raimondo Todaro, ballerino di latino. Secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna, l’ex capitano della Roma le avrebbe scritto più volte sui social, manifestando il desiderio di incontrarla di persona. Tutti i tentativi, però, non avrebbero ottenuto risposta da parte della ballerina. Le voci su questo presunto interesse non sembrano comunque aver incrinato il rapporto tra Totti e Noemi Bocchi, sua compagna ufficiale dopo la separazione da Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Open.online

