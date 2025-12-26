Frana sulla Regina nella notte
Durante la serata è scattato un intervento di soccorso tecnico urgente lungo la Statale Regina, nel territorio di Tremezzina, a seguito di una frana che ha interessato un muro di contenimento. Il cedimento si è verificato verso le 21, in un’area a prato e vegetazione, in prossimità di alcune. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Frana sulla Regina, in serata statale chiusa in entrambi i sensi di marcia - Tremezzina Il cedimento a Portezza, al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza: l’obiettivo è riaprire nella notte almeno una corsia ... laprovinciadicomo.it
Dolomiti, nuova frana nella notte sulla statale Alemagna: interrotta la strada per Cortina nel cuore della stagione estiva: «Non sappiamo quando potremo riaprirla al traffico» - Una nuova massiccia colata di detriti ha colpito la Strada statale 51 di Alemagna nella tarda serata di sabato 12 luglio, poco dopo le 22. corrieredelveneto.corriere.it
Un Natale diverso, ma insieme Quest’anno, dopo la frana che ha reso Montevergine irraggiungibile, il legame con Mamma Schiavona non si spezza. Anzi, si fa ancora più profondo. Su Prima Tivvù Canale 17, alle 23:40 della Vigilia di Natale, trasmettere - facebook.com facebook
