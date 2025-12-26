Frana sulla Regina nella notte.

Durante la serata è scattato un intervento di soccorso tecnico urgente lungo la Statale Regina, nel territorio di Tremezzina, a seguito di una frana che ha interessato un muro di contenimento. Il cedimento si è verificato verso le 21, in un’area a prato e vegetazione, in prossimità di alcune. 🔗 Leggi su Quicomo.it

