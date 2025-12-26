Frana sulla provinciale 86 di Tredozio l' affondo di Fratelli d' Italia | Ignorata la raccolta firme dei cittadini
"Ancora una volta una frana, ancora una volta disagi, pericoli e giusta indignazione da parte dei cittadini: l'inerzia della sinistra, evidentemente incapace di governare la Provincia, continua a produrre danni e pericoli". A denunciare i fatti, dopo la frana che ha bloccato per la seconda volta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Giustizia, chiusa la raccolta firme per chiedere il referendum. L'Anm: "Non diciamo di votare no, ma i cittadini si informino"
Leggi anche: Cultura, l'appello della sorella: "Considerare la raccolta firme per un'intitolazione ai fratelli Brigliadori"
Ciclone di Natale, smottamenti in collina. Il Montone supera la soglia arancione: allagato un campo sulla Lughese.
Tredozio, fino ad aprile resta chiusa la Sp86 - Gli escursionisti, gli amanti della montagna e quelli che vogliono raggiungere in auto i monti del Tramazzo facciano attenzione ad un divieto. ilrestodelcarlino.it
Frana a Fontanelice per il maltempo, strada provinciale interrotta x.com
Enzo Costanza. . Frana a Grottaminarda sulla strada Provinciale: nessuna barriera protettiva, situazione di pericolo a Carpignano Dopo l'incidente in cui un'auto è andata a finire nella scarpata sottostante, non c'è stato nessun intervento di messa in sicur - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.