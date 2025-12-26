“Tolleranza zero!”. È con queste parole che si conclude il post denuncia su Facebook dell’onorevole Alessandro Urzì in cui viene pubblicata la foto di un manifesto dove la premier Giorgia Meloni è “vittima” di un fotomontaggio, in cui viene ritratta con le fattezze di Adolf Hitler.Poco sotto, un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Fotomontaggio shock e la Meloni "diventa" Hitler

Leggi anche: Will Smith interpreta Jannik Sinner in un film? “Ci sono” e il fotomontaggio diventa virale

Leggi anche: Al corteo di Milano fotomontaggio choc con Meloni vestita da gerarca nazista

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fotomontaggio shock e la Meloni "diventa" Hitler - È con queste parole che si conclude il post denuncia su Facebook dell’onorevole Alessandro Urzì in cui viene pubblicata la foto di un manifesto dove la premier Giorgia Meloni è ... trentotoday.it