Fotomontaggio shock e la Meloni diventa Hitler
“Tolleranza zero!”. È con queste parole che si conclude il post denuncia su Facebook dell’onorevole Alessandro Urzì in cui viene pubblicata la foto di un manifesto dove la premier Giorgia Meloni è “vittima” di un fotomontaggio, in cui viene ritratta con le fattezze di Adolf Hitler.Poco sotto, un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Will Smith interpreta Jannik Sinner in un film? “Ci sono” e il fotomontaggio diventa virale
Leggi anche: Al corteo di Milano fotomontaggio choc con Meloni vestita da gerarca nazista
Fotomontaggio shock e la Meloni "diventa" Hitler - È con queste parole che si conclude il post denuncia su Facebook dell’onorevole Alessandro Urzì in cui viene pubblicata la foto di un manifesto dove la premier Giorgia Meloni è ... trentotoday.it
"Il tuo posto è qua". Il fotomontaggio della vergogna del M5s contro Meloni - Quest'immagine è stata condivisa da un consigliere del Movimento 5 stelle di Ariano Irpino, in provincia di ... ilgiornale.it
Meloni, il fotomontaggio nel cassonetto: è polemica nell'Avellinese - Bufera su Maria Teresa Grasso, consigliera comunale del M5s di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. ilmattino.it
JONNY DORELLI SHOCK: "PURTROPPO LUI È..." IL TRAGICO ANNUNCIO NELLA NOTTE, FAN IN LACRIME Scopri tutto nei commenti! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.